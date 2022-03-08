Застосунок "Дія" транслюватиме марафон телеканалів, які об’єдналися для того, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.
єПідтримка: відсьогодні українці із зон бойових дій можуть отримати 6500 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Відсьогодні у застосунку “Дія” в межах програми "єПідтримка" українці з областей, де тривають найактивніші бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6500 грн. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
Деталі
Гроші можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.
Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачують ЄСВ та ФОП усіх груп.
Виплату спрямовано на те, щоб підтримати населення областей, де тривають найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через війну.
Як отримати 6500 грн:
1. Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка"
2. Оберіть картку "єПідтримка". Тут можна дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Натисніть "Отримати допомогу"
4. Очікуйте зарахування коштів
Завку можна подати навіть якщо раніше вже отримали допомогу за вакцинацію.
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