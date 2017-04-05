ЕП примет резолюцию о немедленном освобождении протестующих в России - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европейский Парламент завтра примет резолюцию с призывом освободить задержанных в ходе протестов в России и о снятии обвинений с Алексея Навального. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"ЕП завтра принимать резолюцию, призывающую к немедленному освобождению и снятия обвинений против Навального и всех остальных задержанных", - написал он.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империю" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.
В Москве во время митинга 26 марта было задержано не менее 1030 человек.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
Российского оппозиционера А.Навального оштрафовали на 20 тыс. Рублей за организацию акции в Москве.