ЄП прийме резолюцію щодо негайного звільнення протестувальників в Росії - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європейський Парламент завтра прийме резолюцію із закликом звільнити затриманих у ході протестів у Росії та щодо зняття обвинувачень з Олексія Навального. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"ЄП завтра прийматиме резолюцію, що закликає до негайного звільнення і зняття звинувачень проти Навального і всіх інших затриманих", - написав він.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів 26 березня було затримано щонайменше 1030 осіб.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Російського опозиціонера О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві.