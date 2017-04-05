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ЄП прийме резолюцію щодо негайного звільнення протестувальників в Росії - журналіст

Київ • УНН

 • 8947 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європейський Парламент завтра прийме резолюцію із закликом звільнити затриманих у ході протестів у Росії та щодо зняття обвинувачень з Олексія Навального. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

"ЄП завтра прийматиме резолюцію, що закликає до негайного звільнення і зняття звинувачень проти Навального і всіх інших затриманих", - написав він.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.

У Москві під час мітингів 26 березня було затримано щонайменше 1030 осіб.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

Російського опозиціонера О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві.

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