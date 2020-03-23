Емец предлагает ввести почасовую оплату для медиков, которые борются с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения в Украине коронавируса. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"На следующее заседание правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат", - заявил глава Минздрава.
Он отметил, что врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.
"Защитим врача - спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в том числе и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами", - добавил Емец.
Напомним, министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.