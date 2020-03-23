Ємець пропонує запровадити погодинну оплату для медиків, які борються з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу. Про це він заявив у ефірі одного із телеканалів, передає УНН.
"На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією: під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка, наче на війні, ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають", - заявив очільник МОЗ.
Він зазначив, що лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки та захисту.
"Захистимо лікаря – врятуємо українців. Ось філософія, яку сьогодні повинні сповідувати всі. Ми говоримо зокрема і про забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами", - додав Ємець.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.