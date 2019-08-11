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Елизавета II заявила о разочаровании британскими политиками

Елизавета II заявила о разочаровании британскими политиками

Киев  •  УНН

 • 12873 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Королева Великобритании Елизавета II выразила свое разочарование в нынешнем политическом классе страны и его "неспособности управлять" государством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sunday Times.

Так, королева приватно дала комментарий еще на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона в результате референдума. Ссылаясь на надежный источник в королевских кругах, издание отметило, что с тех пор ее разочарование только усилилось.

Такое мнение появилось у королевы на фоне того, что члены парламента угрожают втянуть ее в обостряющийся кризис, связанный с выходом Великобритании из Евросоюза.

Отмечено, что это одно из самых резких политических заявлений, сделанных королевой за 67 лет правления, на протяжении которых она редко высказывала свои взгляды на политический климат.

Эти замечания подчеркивают ее возмущение политическими последствиями референдума 2016 года по поводу Brexit, уточнило издание.

Напомним, советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил о неспособности парламента помешать Brexit.

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