Єлизавета II заявила про розчарування британськими політиками
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Королева Великобританії Єлизавета II висловила своє розчарування в нинішньому політичному класі країни і його "нездатності керувати" державою. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Times.
Так, королева приватно дала коментар ще на закритому заході незабаром після відставки Девіда Кемерона в результаті референдуму. Посилаючись на надійне джерело в королівських колах, видання зазначило, що з тих пір її розчарування тільки посилилося.
Така думка з'явилася у королеви на тлі того, що члени парламенту загрожують втягнути її кризу, пов'язану з виходом Великобританії з Євросоюзу, яка загострюється.
Зазначено, що це одна з найбільш різких політичних заяв, зроблених королевою за 67 років правління, протягом яких вона рідко висловлювала свої погляди на політичний клімат.
Ці зауваження підкреслюють її обурення політичними наслідками референдуму 2016 року довкола Brexit, уточнило видання.
Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона заявив про нездатність парламенту перешкодити Brexit.