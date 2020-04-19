Елизавета II впервые отменила салют в свою честь из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить традиционный салют по случаю своего 94-го дня рождения, так как считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Салют в честь монарха звучит ежегодно 21 апреля и является неотъемлемой частью праздничных мероприятий. За 68 лет правления Елизаветы II он не отменялся ни разу.
Букингемский дворец сообщает, что в этом году королева ограничится символическим празднованием в узком кругу, но опубликует свой традиционный пост в социальных сетях.
Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Однако официально день рождения монарха отмечается в качестве национального праздника в Великобритании во вторую субботу июня.
В этот день проводится парад гвардейцев (Trooping the Colour) - торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.
Trooping the Colour также не состоится из-за эпидемии Covid-19.
Напомним, коронавирус в Великобритании унес жизни почти 900 человек за сутки.