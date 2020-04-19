Єлизавета II вперше скасувала салют в свою честь через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II попросила скасувати традиційний салют з нагоди свого 94-го дня народження, бо вважає його недоречним на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Салют на честь монарха звучить щорічно 21 квітня і є невід'ємною частиною святкових заходів. За 68 років правління Єлизавети II він не скасовувався жодного разу.
Букінгемський палац повідомляє, що в цьому році королева обмежиться символічним святкуванням у вузькому колі, але опублікує свій традиційний пост в соціальних мережах.
Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. Однак офіційно день народження монарха відзначається як національне свято у Великій Британії в другу суботу червня.
У цей день проводиться парад гвардійців (Trooping the Colour) - урочистий розвід варт з виносом прапора гвардійського полку, який несе вартову службу в Букінгемському палаці.
Trooping the Colour також не відбудеться через епідемію Covid-19.
Нагадаємо, коронавірус у Британії забрав життя майже 900 осіб за добу.