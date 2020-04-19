Коронавірус у Британії забрав життя майже 900 осіб за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Великій Британії кількість померлих від коронавірусу за останню добу склала 888 осіб, таким чином загальна кількість жертв епідемії становить наразі 15 464 особи. Про це повідомило британське міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Станом на п'яту годину вечора 17 квітня з тих, хто був госпіталізований з позитивним результатом тесту на коронавірус, на жаль, померли 15 464 людини", - йдеться у повідомленні. Також у міністерстві додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу він підтвердився у понад 114 тисяч осіб.
Тим часом у організації Care England, що представляє інтереси британських будинків для літніх людей, стверджують, що кількість смертей від коронавірусу у таких будинках може досягати 7500, що в п'ять разів більше за офіційні дані. Цей коментар з'явився після оголошення останніх цифр смертності британським міністерством охорони здоров'я, повідомило AFP і DW.
"Без тестування дуже важко дати абсолютну цифру", - сказав Мартін Грін, головний виконавчий директор Care England, написало Daily Telegraph. - Однак, якщо ми подивимося на деякі показники смертності з 1 квітня і порівняємо їх з показниками попередніх років, ми виходимо на цифру близько 7500 осіб, які могли померти в результаті захворювання на COVID-19".
Ця цифра значно більша за 217 летальних випадків в будинках для літніх людей, що були зареєстровані Управлінням національної статистики до 3 квітня, коли були оголошені останні офіційні дані.
Нагадаємо, раніше у Великій Британії кількість смертей від коронавірусу в лікарнях досягла 14 тисяч.