Коронавірус у Британії забрав життя майже 900 осіб за добу

"Станом на п'яту годину вечора 17 квітня з тих, хто був госпіталізований з позитивним результатом тесту на коронавірус, на жаль, померли 15 464 людини", - йдеться у повідомленні. Також у міністерстві додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу він підтвердився у понад 114 тисяч осіб.

Тим часом у організації Care England, що представляє інтереси британських будинків для літніх людей, стверджують, що кількість смертей від коронавірусу у таких будинках може досягати 7500, що в п'ять разів більше за офіційні дані. Цей коментар з'явився після оголошення останніх цифр смертності британським міністерством охорони здоров'я, повідомило AFP і DW.

"Без тестування дуже важко дати абсолютну цифру", - сказав Мартін Грін, головний виконавчий директор Care England, написало Daily Telegraph. - Однак, якщо ми подивимося на деякі показники смертності з 1 квітня і порівняємо їх з показниками попередніх років, ми виходимо на цифру близько 7500 осіб, які могли померти в результаті захворювання на COVID-19".

Ця цифра значно більша за 217 летальних випадків в будинках для літніх людей, що були зареєстровані Управлінням національної статистики до 3 квітня, коли були оголошені останні офіційні дані.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії кількість смертей від коронавірусу в лікарнях досягла 14 тисяч.