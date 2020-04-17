У Великій Британії кількість смертей від коронавірусу в лікарнях досягла 14 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на п'ятницю, 17 квітня, ще 847 осіб померли від коронавірусу в британських лікарнях, в цілому по країні летальних випадків від COVID-19 перевищує 14 тисяч, передає УНН з посиланням на Sky News.
Так, повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я оновило статистику: було підтверджено, що 14 576 осіб з COVID-19 померли в лікарні Сполученого Королівства.
У даний час у Великій Британії результати тесту на коронавірус станом на сьогодні дали позитивний результат в 108 692 випадків.
Як повідомляв УНН, станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі становить 144 221 осіб.