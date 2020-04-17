В Великобритании число смертей от коронавируса в больницах достигло 14 тысяч

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на пятницу, 17 апреля, еще 847 человек умерли от коронавируса в британских больницах, в целом по стране летальных случаев от COVID-19 превышает 14 тысяч, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.