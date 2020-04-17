В Великобритании число смертей от коронавируса в больницах достигло 14 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на пятницу, 17 апреля, еще 847 человек умерли от коронавируса в британских больницах, в целом по стране летальных случаев от COVID-19 превышает 14 тысяч, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.
Так, сообщается, что Министерство здравоохранения обновило статистику: было подтверждено, что 14 576 человек с COVID-19 скончались в больнице Соединённого Королевства.
В настоящее время в Великобритании результаты теста на коронавирус по состоянию на сегодня дали положительный результат в 108 692 случаев.
Как сообщал УНН, по состоянию на 5:50 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 144 221 человек.