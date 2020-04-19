Коронавирус в Великобритании унес жизни почти 900 человек за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Великобритании количество умерших от коронавируса за последние сутки составило 888 человек, таким образом общее количество жертв эпидемии составляет сейчас 15464 человека. Об этом сообщило британское министерство здравоохранения на своей странице в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на пять часов вечера 17 апреля из тех, кто был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус, к сожалению, умерли 15 464 человека", - говорится в сообщении. Также в министерстве добавили, что всего с начала эпидемии коронавируса он подтвердился у более 114000 человек.
Между тем в организации Care England, представляющий интересы британских домов престарелых, утверждают, что количество смертей от коронавируса в таких домах может достигать 7500, что в пять раз больше официальных данных. Этот комментарий появился после объявления последних цифр смертности британским министерством здравоохранения, сообщил AFP и DW.
"Без тестирования очень трудно дать абсолютную цифру", - сказал Мартин Грин, главный исполнительный директор Care England, написало Daily Telegraph. - Однако, если мы посмотрим на некоторые показатели смертности с 1 апреля и сравним их с показателями предыдущих лет, мы выходим на цифру около 7500 человек, которые могли умереть в результате заболевания COVID-19".
Эта цифра значительно больше 217 летальных случаев в домах престарелых, зарегистрированных Управлением национальной статистики до 3 апреля, когда были объявлены последние официальные данные.
Напомним, ранее в Великобритании число смертей от коронавируса в больницах достигло 14 тысяч.