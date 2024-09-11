Елена Зеленская получила высшую награду Литвы от президента Науседы

Во время визита в Украину Президент Литвы Гитанас Науседа вручил первой леди Елене Зеленской Большой крест ордена Витовта Великого, передает УНН со ссылкой на ОП.

Зеленская удостоена этой награды за вклад вместе со всем украинским народом в борьбу за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за заслуги в развитии межгосударственных отношений между Литвой и Украиной.

Указ, в котором говорится о награждении Елены Зеленской, Гитанас Науседа подписал 16 февраля по случаю 106-й годовщины восстановления Литовского государства.

Справка

Орден Витовта Великого - высшая государственная награда Литовской Республики, которой Президент страны отмечает, в частности, руководителей и граждан Литвы и других государств. Эту награду учредили 1 сентября 1930 года по случаю 500-й годовщины со дня смерти Великого князя литовского Витовта.

Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня. Зеленська озвучила головні теми та назвала учасників