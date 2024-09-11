Олена Зеленська отримала найвищу нагороду Литви від президента Наусєди
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Наусєда вручив першій леді України Олені Зеленській Великий хрест ордена Вітовта Великого. Нагорода присуджена за внесок у боротьбу за свободу України та розвиток литовсько-українських відносин.
Під час візиту до України Президент Литви Гітанас Наусєда вручив першій леді Олені Зеленській Великий хрест ордена Вітовта Великого, передає УНН із посиланням на ОП.
Зеленська удостоєна цієї нагороди за внесок разом з усім українським народом у боротьбу за свободу, суверенітет і територіальну цілісність України, а також за заслуги у розвитку міждержавних відносин між Литвою та Україною.
Указ, у якому йдеться про відзначення Олени Зеленської, Гітанас Наусєда підписав 16 лютого з нагоди 106-ї річниці відновлення Литовської держави.
Довідка
Орден Вітовта Великого – найвища державна нагорода Литовської Республіки, якою Президент країни відзначає, зокрема, керівників і громадян Литви та інших держав. Цю нагороду заснували 1 вересня 1930 року з нагоди 500-х роковин із дня смерті Великого князя литовського Вітовта.
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