Египет предложил перемирие между Израилем и "Исламским джихадом": последние отвергли предложение

Детали

Источники Al-Mayadeen в субботу, как указано, заявили, что "Египет предложил прекращение огня на несколько часов, тогда как "Исламский джихад" ответил, что сейчас самое время отреагировать на преступления израильской оккупации".

Ответ пришел после того, как египетские переговорщики предложили приостановить боевые действия, чтобы создать возможность для переговоров о более длительном прекращении огня.

Дополнение

Ответ от группировки последовал, когда израильская спецоперация "Рассвет" приблизилась к 24-часовой отметке.

Военная операция началась 5 августа днем, когда Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа в ответ на то, что, по словам официальных лиц, являлась постоянной "конкретной" угрозой для израильских гражданских и солдат.

После этого "Исламский джихад" начал ракетные обстрелы израильских общин на юге и в центре Израиля.

На данный момент удары продолжаются.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает, что 15 человек были убиты и 125 ранены в результате начавшихся вчера израильских авиаударов по анклаву. Среди погибших, по сообщению, 5-летняя девочка.

Данных о жертвах с израильской стороны нет, однако, по сообщению медицинского центра Barzilai в Ашкелоне, из-за ракетных обстрелов юга Израиля палестинским "Исламским джихадом" в настоящее время пролечено 20 человек.

В больнице говорят, что оказали помощь 15 людям, получившим легкие травмы после падения во время бега в бомбоубежища. Еще пять человек прошли лечение из-за тревожности. Три человека также доставлены в другие больницы с осколочными ранениями, указывает The Times of Israel.