Єгипет запропонував перемир'я між Ізраїлем та "Ісламським джихадом": останні відкинули пропозицію

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Джерела Al-Mayadeen у суботу, як вказано, заявили, що "Єгипет запропонував припинення вогню на кілька годин, тоді як "Ісламський джихад" відповів, що зараз саме час відреагувати на злочини ізраїльської окупації".

Відповідь надійшла після того, як єгипетські переговорники запропонували призупинити бойові дії, щоб створити можливість для переговорів про більш тривале припинення вогню.

Доповнення

Відповідь від угруповання наійшла, коли ізраїльська спецоперація "Світанок" наблизилася до 24-годинної позначки.

Військова операція розпочалася 5 серпня вдень, коли Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктам у секторі Газа у відповідь на те, що, за словами офіційних осіб, було постійною "конкретною" загрозою для ізраїльських цивільних та солдатів.

Після цього "Ісламський джихад" розпочав ракетні обстріли ізраїльських громад на півдні та в центрі Ізраїлю.

Наразі удари продовжуються.

Міністерство охорони здоров'я в секторі Газа повідомляє, що 15 людей були вбиті і 125 поранені в результаті ізраїльських авіаударів по анклаву, які почалися вчора. Серед загиблих, за повідомленням, 5-річна дівчинка.

Даних про жертви з ізраїльського боку немає, однак, за повідомленням медичного центру Barzilai в Ашкелоні, через ракетні обстріли півдня Ізраїлю палестинським "Ісламським джихадом" наразі проліковано 20 людей.

У лікарні кажуть, що надали допомогу 15 людям, які отримали легкі травми після падіння під час бігу до бомбосховищ. Ще п'ять осіб пройшли лікування через тривожність. Троє людей також доставлені в інші лікарні з осколковими пораненнями, вказує The Times of Israel.