Египет обнаружил большое месторождение газа в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Египет обнаружил крупное месторождение газа в блоке Наргис в восточном Средиземноморье, заявил в четверг министр нефти Тарек Эль Молла. В настоящее время идет оценка для определения запасов месторождения.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Согласно веб-сайту Chevron, Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.
Размер новой скважины составил 3,5 триллиона кубических футов газа. Египетские официальные лица отказались подтвердить детали находки.
Находка может дать толчок усилиям Египта позиционировать себя как энергетический центр в восточном Средиземноморье после объявления 2015 года об открытии Eni — гигантского газового месторождения Zohr.
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