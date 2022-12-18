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Египет обнаружил большое месторождение газа в Средиземном море

Египет обнаружил большое месторождение газа в Средиземном море

Киев • УНН

 • 563821 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Египет обнаружил крупное месторождение газа в блоке Наргис в восточном Средиземноморье, заявил в четверг министр нефти Тарек Эль Молла. В настоящее время идет оценка для определения запасов месторождения.

Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно веб-сайту Chevron, Nargis является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.

Размер новой скважины составил 3,5 триллиона кубических футов газа. Египетские официальные лица отказались подтвердить детали находки.

Находка может дать толчок усилиям Египта позиционировать себя как энергетический центр в восточном Средиземноморье  после объявления 2015 года об открытии Eni — гигантского газового месторождения Zohr.

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