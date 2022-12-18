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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Єгипет виявив велике родовище газу в Середземному морі

Єгипет виявив велике родовище газу в Середземному морі

Київ • УНН

 • 563823 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Єгипет виявив велике родовище газу в блоці Наргіс у східному Середземномор’ї, заявив у четвер міністр нафти Тарек Ель Молла. Наразі триває оцінка для визначення запасів родовища.

Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з веб-сайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, у яких Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.

Розмір нової свердловини склав 3,5 трильйона кубічних футів газу. Єгипетські офіційні особи відмовилися підтвердити деталі знахідки.

Знахідка може дати поштовх зусиллям Єгипту позиціонувати себе як енергетичний центр у східному Середземномор’ї після оголошення 2015 року про відкриття Eni — гігантського газового родовища Zohr.

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