Єгипет виявив велике родовище газу в Середземному морі

Деталі

Згідно з веб-сайтом Chevron, Nargis є одним із чотирьох морських геологорозвідувальних блоків, у яких Chevron володіє операційними інтересами в Єгипті разом з Tharwa Petroleum Co.

Розмір нової свердловини склав 3,5 трильйона кубічних футів газу. Єгипетські офіційні особи відмовилися підтвердити деталі знахідки.

Знахідка може дати поштовх зусиллям Єгипту позиціонувати себе як енергетичний центр у східному Середземномор’ї після оголошення 2015 року про відкриття Eni — гігантського газового родовища Zohr.

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