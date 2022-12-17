Археологи знайшли в Єгипті золоті прикраси віком 3500 років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Археологи виявили колекцію вишуканих ювелірних виробів у некрополі Телль Ель-Амарна на східному березі річки Ніл (сучасний Єгипет). Знахідка містить три каблучки та одне намисто.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.
Деталі
Команда єгипетських і англійських археологів виявила під час розкопок на кладовищі Амарна молоду жінку, поховану в намисті з підвісками у формі пелюсток, а також у трьох каблучках із золота та мильного каменю.
На одному з кілець було зображено зображення давньоєгипетського божества Беса, якому поклонялися як захиснику домогосподарства.
Молода жінка була поміщена серед невеликої кількості гробниць, що датуються XVIII династією (1550–1292 рр. до н. е.).
Доктор Анна Стівенс з кафедри археології Кембриджського університету сказала, що поховання розташоване на кладовищі північної пустелі Амарна в низинній пустелі на захід від Північних гробниць. Воно включає невелику кількість могильників і могил, а також ямних могил.
Вона додала, що було виявлено ряд артефактів і проведено масштабну реставраційну роботу на різних реліквіях у цьому районі.
Додамо
Археологи Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань розкопали руїни фундаментів будинків, яким понад 5000 років, у селі Яншао в Центральному Китаї.