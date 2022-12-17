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Археологи нашли в Египте золотые украшения 3500 лет

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Археологи нашли коллекцию изысканных ювелирных изделий в некрополе Телль Эль-Амарна на восточном берегу реки Нил (современный Египет). Находка содержит три кольца и одно ожерелье.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonews.

Детали

Команда египетских и английских археологов обнаружила во время раскопок на кладбище Амарна молодую женщину, погребенную в ожерелье с подвесками в форме лепестков, а также в трех кольцах из золота и мыльного камня.

На одном из колец было изображено изображение древнеегипетского божества Бесса, которому поклонялись как защитнику домохозяйства.

Молодая женщина была помещена среди небольшого количества гробниц, датируемых XVIII династией (1550–1292 гг. до н. э.).

Доктор Анна Стивенс с кафедры археологии Кембриджского университета сказала, что захоронение расположено на кладбище северной пустыни Амарна в низменной пустыне к западу от Северных гробниц. Оно включает в себя небольшое количество могильников и могил, а также ямных могил.

Она добавила, что был обнаружен ряд артефактов и проведена масштабная реставрационная работа на различных реликвиях в этом районе.

Добавим

Археологи Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань раскопали руины фундаментов домов, которым более 5000 лет, в деревне Яншао в Центральном Китае.

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