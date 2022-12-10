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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Китаї знайшли великий будинок, якому 5 000 років

У Китаї знайшли великий будинок, якому 5 000 років

Київ • УНН

 • 2454600 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Археологи Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань розкопали руїни фундаментів будинків, яким понад 5000 років, у селі Яншао в Центральному Китаї.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.

Деталі

Китайський сайт China.org.tr повідомляє, що були виявлені залишки великої будівлі з фундаментом, яка в басейні Хуанхе ще в 3000 році до нашої ери.

Це перший випадок, коли археологи виявили руїни будинків у селі Яншао в повіті М’янчі, яке вперше було розкопано в 1921 році. Четверті археологічні розкопки в селі Яншао почалися 22 серпня 2020 року.

На додаток до фундаментів, які, за оцінками, охоплюють понад 130 квадратних метрів, археологи виявили траншеї та різні артефакти, включаючи нефритову сокиру, які надають інформацію про громаду, яка колись населяла це місце. Розкопки все ще тривають, а це означає, що в майбутньому може бути знайдено більше інформації про доісторичних людей Яншао.

Знахідки показують, що поселення в період Яншао мало велике населення, процвітаючий розвиток і повні оборонні споруди.

Культура Яншао — неолітична культура, яка широко існувала в північному Китаї в долинах річки Вей і середньої течії Хуанхе. Вона датується приблизно 5000 роком до н. е. – 3000 роком до н. е., є однією з найдавніших культур Китаю. Яншао, перше розкопане репрезентативне село цієї культури, було виявлено в провінції Хенань у 1921 році.

Руїни села Яншао

Руїни села Яншао

Джерело: VCG

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