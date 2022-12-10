В Китае нашли большой дом, которому 5000 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Археологи Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань раскопали развалины фундаментов домов, которым более 5000 лет, в деревне Яншао в Центральном Китае.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Akeonews.
Детали
Китайский сайт China.org.tr сообщает, что были обнаружены остатки большого здания с фундаментом, которое в бассейне Хуанхэ еще в 3000 году до нашей эры.
Это первый случай, когда археологи обнаружили руины домов в деревне Яншао в уезде Мьянчи, который впервые был раскопан в 1921 году. Четвертые археологические раскопки в деревне Яншао начались 22 августа 2020 года.
В дополнение к фундаментам, которые, по оценкам, охватывают более 130 квадратных метров, археологи обнаружили траншеи и различные артефакты, включая нефритовый топор, которые предоставляют информацию об общине, когда-то населявшей это место. Раскопки все еще продолжаются, а это значит, что в будущем может быть найдено больше информации о доисторических людях Яншао.
Находки показывают, что поселение в период Яншао имело большое население, преуспевающее развитие и полные оборонительные сооружения.
Культура Яншао — неолитическая культура, которая широко существовала в северном Китае в долинах реки Вэй и среднего течения Хуанхэ. Она датируется примерно 5000 годом до нашей эры. – 3000 годом до н. э. является одной из древнейших культур Китая. Яншао, первое раскопанное репрезентативное село этой культуры, было обнаружено в провинции Хэнань в 1921 году.
Руины села Яншао