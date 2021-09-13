Единоборство: сборная Украины признана лучшей на Кубке мира по ММА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. По итогам Кубка мира по смешанным единоборствам ММА, прошедшем в Праге, сборная Украины по смешанным единоборствам стала лучшей в мире, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации смешанных единоборств ММА Украины.
Детали
В целом сборная Украины завоевала 6 "золотых", 7 "серебряных" и 8 бронзовых наград и это лучший результат среди всех сборных, а это 21 страна.
Среди взрослых отметим "золото" у Эдуарда Кострицы в весовой категории до 52 кг и медаль аналогичного достоинства Ивана Курелару в весе до 70,3 кг. Серебряные медали достались Самиру Байрамов и Николаю Коваленко. "Бронза" в активе Руслана Телибаева, Романа Пилипчука, Марианны Скуби, Татьяны Моховой и Дмитрия Бабинского.
Что предшествовало этому
Украинский боец ММА впервые в истории стал чемпионом Bellator.