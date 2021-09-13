Єдиноборство: збірну України визнано найкращою на Кубку світу з ММА

Деталі

Загалом збірна України виборола 6 "золотих", 7 "срібних" та 8 бронзових нагород і це найкращий результат серед усіх збірних, а це 21 країна.

Серед дорослих відзначимо "золото" у Едуарда Костриці у ваговій категорії до 52 кг та медаль аналогічного ґатунку Івана Курелару у вазі до 70,3 кг. Срібні медалі дісталися Саміру Байрамову і Миколі Коваленко. "Бронза" в активі Руслана Телібаєва, Романа Пилипчука, Маріанни Скуби, Тетяни Мохової і Дмитра Бабинського.

Що передувало цьому

Український боєць ММА вперше в історії став чемпіоном Bellator.