ЕБРР планирует инвестировать в Украину 1,5 млрд евро в 2024 году - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассчитывает инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро в 2024 году, со ссылкой на высокопоставленный источник в банке сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В течение 2022-2023 годов ЕБРР уже обязался предоставить Украине в целом 3 миллиарда евро для помощи во время войны путем поддержки важной инфраструктуры и кредитных линий.
В прошлом году банк выделил 1,7 миллиарда евро из этой общей суммы.
Напомним
Кабмин совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовит проект восстановления железной дороги.