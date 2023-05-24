ЕБРР планирует инвестировать в Украину 1,5 млрд евро в 2024 году - Reuters

Детали

В течение 2022-2023 годов ЕБРР уже обязался предоставить Украине в целом 3 миллиарда евро для помощи во время войны путем поддержки важной инфраструктуры и кредитных линий.

В прошлом году банк выделил 1,7 миллиарда евро из этой общей суммы.

Напомним

Кабмин совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовит проект восстановления железной дороги.