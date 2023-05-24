ЄБРР планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро в 2024 році - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розраховує інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро в 2024 році, з посиланням на високопоставлене джерело в банку повідомляє Reuters, пише УНН.
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Протягом 2022-2023 років ЄБРР уже зобов’язався надати Україні загалом 3 мільярди євро для допомоги під час війни шляхом підтримки важливої інфраструктури та кредитних ліній.
Минулого року банк виділив 1,7 мільярда євро з цієї загальної суми.
Нагадаємо
Кабмін спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готує проект відновлення залізниці.