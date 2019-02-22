ЕБА одобрила утилизацию пестицидов за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейская бизнес ассоциация одобрила решение Кабмина утилизировать непригодные пестициды за пределами Украины. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН.
Ранее украинцы имели законодательное право уничтожать ядохимикаты за рубежом. К 2015 году предприниматели транспортировали пестициды в страны ЕС - Польшу, Великобританию и Францию. Там, в отличие от Украины, можно безопасно утилизировать ядохимикаты.
"Но из-за законодательных пробелов механизм трансграничной перевозки в пределах Базельской конвенции у нас был заблокирован. Поэтому с 2015 года Минприроды не выдавало заключения и сообщения на трансграничную перевозку непригодных пестицидов", - напомнили в Ассоциации.
С тех пор в Украине накопилось около 13 тыс. тонн пестицидов. Три дня назад предприниматели снова получили возможность вывозить ядохимикаты за границу. Право украинцев закреплено постановлением КМУ №1212 "О внесении изменения в пункт 11 Положения о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизацией/удалением".
В ЕБА напомнили, что постановление КМУ №1212 было принято еще 21 ноября 2018 года. Однако, опубликован документ только 19 февраля 2019 года.