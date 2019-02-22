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ЄБА схвалила утилізацію пестицидів за кордоном

ЄБА схвалила утилізацію пестицидів за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Європейська бізнес асоціація схвалила рішення Кабміну утилізовувати непридатні пестициди за межами України. Про це йдеться на сайті організації, передає УНН.

Раніше українці мали законодавче право знищувати отрутохімікати за кордоном. До 2015 року підприємці транспортували пестициди у країни ЄС - Польщу, Велику Британію та Францію. Там, на відміну від України, можна безпечно утилізувати отрутохімікати.

"Але через законодавчі прогалини механізм транскордонного перевезення у межах Базельської конвенції у нас було заблоковано. Тож з 2015 року Мінприроди не видавало висновку та повідомлення на транскордонне перевезення непридатних пестицидів", - нагадали у ЄБА.

З того часу в Україні накопичилося близько 13 тис. тонн пестицидів. Три дні тому підприємці знову отримали змогу вивозити отрутохімікати за кордон. Право українців закріплене постановою КМУ №1212 "Про внесення зміни до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням".

У ЄБА нагадали, що постанову КМУ №1212 було прийнято ще 21 листопада 2018 року. Проте, опубліковано документ тільки 19 лютого 2019 року.

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