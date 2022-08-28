Есть сдержанный оптимизм по поводу "трибунала" над украинскими защитниками – советник мэра Мариуполя

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“Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по поводу этого “трибунала”. Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны там все готово, а с другой – не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, есть такой сдержанный оптимизм, что он не состоится”, – отметил Андрющенко.

Детали

Советник мэра предполагает, что общественное давление, международная реакция и однозначная позиция руководства Украины заставили оккупантов взять “оперативную паузу” в вопросе “трибунала”.

“Мы считаем, что сработал ряд моментов. Прежде всего, конечно, мы понимаем необходимость для оккупантов отступить для того, чтобы иметь какое-то поле для маневра, для переговоров, которые им крайне необходимы. Поэтому заявление президента имело одну из ключевых ролей. Также в конце концов отреагировала ООН, и финальную точку поставило расследование, обнародованное американскими поисковиками, и реакция Госдепа по поводу фильтрационных тюрем. Это все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно “трибунала”, – добавил Андрющенко.

Дополнение

23 августа Украина подала ряд новых срочных требований в порядке правила 39 правил ЕСПЧ об обеспечении права на жизнь и запрете пыток, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении защитников "Азовстали".

Европейский суд по правам человека после ходатайства Украины по обеспечению прав защитников "Азовстали" в срочном порядке вынес решение, что предоставленные РФ указания по украинским военнопленным продолжают действовать и по межгосударственному делу "Украина против России (Х) ".