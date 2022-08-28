Є стриманий оптимізм щодо "трибуналу" над українськими захисниками – радник мера Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону повідомив, що є ймовірність того, що російські окупанти можуть відмовитися від показового “суду” над українськими військовополоненими, передає УНН.
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“Зараз ми маємо стриманий оптимізм щодо цього “трибуналу”. Сподіваємось, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і зняли охорону, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку там все готово, а з іншого – не бачимо активних дій щодо підготовки цього "трибуналу". Враховуючи все інше, є такий стриманий оптимізм, що він не відбудеться”, – зазначив Андрющенко.
Деталі
Радник мера припускає, що суспільний тиск, міжнародна реакція та однозначна позиція керівництва України змусили окупантів взяти “оперативну паузу” у питанні “трибуналу”.
“Ми вважаємо, що спрацювала низка моментів. Насамперед, звісно, ми розуміємо необхідність для окупантів відступити для того, щоб мати якесь поле для маневру, для перемовин, які їм вкрай необхідні. Тому заява президента мала одну з ключових ролей. Також зрештою відреагувала ООН, і фінальну точку поставило розслідування, яке було оприлюднено американськими розвідувачами, і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки що взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення риторики агресивної щодо “трибуналу”, – додав Андрющенко.
Доповнення
23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог у порядку правила 39 правил ЄСПЛ про забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, щодо захисників "Азовсталі".
Європейський суд з прав людини після клопотання України щодо забезпечення прав захисників "Азовсталі" у терміновому порядку виніс рішення, що надані рф вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти і у міждержавній справі "Україна проти росії (Х)".