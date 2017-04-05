Е.Соболев заявил, что будет снова предлагать кандидатуру Р.Сторча на должность аудитора НАБУ

“Я буду предлагать Роберта (Сторча — ред.). Он фантастический кандидат, он фантастическая находка для Украины. Я буду предлагать и просить, чтобы он снова согласился”, — ответил Е.Соболев на вопрос, может ли Р.Сторч снова подать свою кандидатуру на аудитора НАБУ.

При этом он отметил, что любого чиновника нужно выбирать через открытый и честный конкурс.

“Сегодня мы его объявили заново, поскольку парламент не согласился с нашим предыдущим выбором, я говорю о Роберте Сторче, и мы будем искать по всему миру в течение месяца таких сильных людей, как Роберт. Мы будем предлагать парламенту принять независимого и профессионального, высококвалифицированного аудитора, который по-настоящему проверит бюро, а не будет способом давления на директора и детективов НАБУ”, — сказал председатель комитета.

Е.Соболев также отметил необходимость проверки всего Антикоррупционного бюро, но таким образом, чтобы не разрушить его независимость.

“Антикоррупционное бюро сейчас подобралось к руководству государства. Мне кажется, только Игорь Кононенко остался единственным должностным лицом из ближайшего окружения Президента, к которому не подошло вплотную следствие. Нам нужно сделать проверку всего Антикоррупционного бюро для всего общества, но так, чтобы не разрушить его независимость, чтобы это была профессиональная независимая проверка. Клептократами нужно сделать проверку Антикоррупционного бюро так, чтобы выгнать Артема Сытника, которого они боятся и, я уже чувствую, ненавидят. Сейчас уже третий месяц идет противостояние. Они не хотят назначать профессионального аудитора, которого рекомендовали мы, а речь шла о Роберте Сторче, человека, который в Минюсте США делает аудит ФБР и Интерпола. Человек с невероятной квалификацией. Они не захотели его назначить. С другой стороны, мы не дали им назначить Найджела Брауна — человека, который обслуживал российских олигархов и который в Украине стал символом манипуляций. Сейчас ничья — мы не даем им разрушить независимость НАБУ, а они не дают нам назначить хороший аудит НАБУ”, - сказал депутат.

Как сообщал УНН, Комитет ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции объявил конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента.