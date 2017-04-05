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Є.Соболєв заявив, що знову пропонуватиме кандидатуру Р.Сторча на посаду аудитора НАБУ

Є.Соболєв заявив, що знову пропонуватиме кандидатуру Р.Сторча на посаду аудитора НАБУ

Київ • УНН

 • 10731 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв буде просити Роберта Сторча знову подати кандидатуру на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України. Про це він заявив у кулуарах комітету, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

“Я буду пропонувати Роберта (Сторча — ред.). Він фантастичний кандидат, він фантастична знахідка для України. Я буду пропонувати і просити, щоб він знову погодився”, — відповів Є.Соболєв на запитання, чи може Р.Сторч знову подати свою кандидатуру на аудитора НАБУ.

При цьому він зауважив, що будь-якого посадовця треба обирати через відкритий і чесний конкурс.

“Сьогодні ми його оголосили наново, оскільки парламент не погодився з нашим попереднім вибором, я говорю про Роберта Сторча, і ми будемо шукати по всьому світу продовж місяця таких сильних людей, як Роберт. Ми будемо пропонувати парламенту прийняти незалежного і професійного, висококваліфікованого аудитора, який по-справжньому перевірить бюро, а не буде способом тиску на директора і детективів НАБУ”, — сказав голова комітету.

Є.Соболєв також наголосив на необхідності перевірки усього Антикорупційного бюро, але таким чином, щоб не зруйнувати його незалежність.

“Антикорупційне бюро зараз підібралося до керівництва держави. Мені здається, тільки Ігор Кононенко залишився єдиним посадовцем за найближчого оточення Президента, до якого не підійшло впритул слідство. Нам потрібно зробити перевірку усього Антикорупційного бюро для всього суспільства, але так, щоб не зруйнувати його незалежність, щоб це була професійна незалежна перевірка. Клептократам потрібно зробити перевірку Антикорупційного бюро так, щоб вигнати Артема Ситника, якого вони бояться і, я вже відчуваю, ненавидять. Зараз уже третій місяць іде протистояння. Вони не хочуть призначати професійного аудитора, якого рекомендували ми, а йшлося про Роберта Сторча, людину, яка у Мін’юсті США робить аудит ФБР і Інтерполу. Людина з неймовірною кваліфікацією. Вони не захотіли його призначити. З іншого боку, ми не дали їм призначити Найджела Брауна — людину, яка обслуговувала російських олігархів і яка в Україні стала символом маніпуляцій. Зараз нічия — ми не даємо їм зруйнувати незалежність НАБУ, а вони не дають нам призначити добрий аудит НАБУ”, — сказав депутат.

Як повідомляв УНН, Комітет ВР з питань протидії та запобігання корупції оголосив конкурс на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

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