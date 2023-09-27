"Есть определенный сумбур": Гуменюк рассказала, как удар по штабу чф рф повлиял на поведение вражеского флота

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"Очевидно, что есть определенный сумбур в руководстве. Потому что мы наблюдали после этой интересной новости, что использование ракетоносителей, например, было очень таким бессистемным и несколько бессмысленным. Они выходили, заходили, маневрировали непонятными, ... неоправданными абсолютно, с расходом горючего и нереализацией задач. Наращивали присутствие, корректировали, заменяли друг друга, то есть демонстрировали готовность. Но все же были применены как, наверное, убеждение того, что управление существует, что руководство на месте, и флот может быть боеспособным", - сказала Гуменюк в ответ на вопрос, как последние события повлияли на поведение чф рф.

По ее словам, "можно констатировать, что мы наблюдаем их затишье в военно-морской деятельности".

"Потому что они больше прячутся, маневрируют и выискивают для себя более-менее безопасные места как для базирования, так и для пребывания в Черном море", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что, к примеру, "проведения учений, каких-то конкретных действий, которые обязательны для поддержания боеспособности флота, мы не наблюдаем".

Напомним

22 сентября в оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.

Позже Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф.