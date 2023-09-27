"Є певний сумбур": Гуменюк розповіла, як удар по штабу чф рф вплинув на поведінку ворожого флоту

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"Очевидно, що є певний сумбур у керівництві. Тому що ми спостерігали після цієї цікавої новини, що використання ракетоносіїв, наприклад, було дуже таким безсистемним і дещо безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими, ... невиправданими абсолютно, з витратою пального і нереалізацією задач. Нарощували присутність, корегували, заміняли один одного, тобто демонстрували готовність. Але все ж таки були застосовані як, напевно, переконання того, що керування існує, що керівництво на місці і флот може бути боєздатним", - сказала Гуменюк у відповідь на запитання, як останні події вплинули на поведінку чф рф.

За її словами, "можна констатувати, що ми спостерігамо їх затишшя діяльності військово-морської".

"Тому що вони більше ховаються, маневрують і вишукують для себе більш-менш безпекові місця як для базування, так і для перебування у Чорному морі", - зауважила Гуменюк.

Вона додала, що, до прикладу, "проведення навчань, якихось конретних дій, які обов'язкові для підтримання боєздатності флоту, ми не спостерігаємо".

Нагадаємо

22 вересня в окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф.