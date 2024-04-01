Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья

В Одесской области внедряется государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины "Є-Оселя". Она стартовала в августе 2022 года, и на сегодня ею воспользовались 163 защитники из региона, информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

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Он напомнил, что льготная ставка по кредиту составляет 3%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.

"Отдельным категориям населения Одесская областная администрация компенсирует льготную ставку. Наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники - могут взять жилье в кредит и не платить %. На сегодня такой программой уже воспользовались 163 человека. Банками-участниками нашей программы являются: АО "Государственный сберегательный банк Украины", АО КБ "ПриватБанк", ПАО АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк". Также ведется работа по подписанию договора с пятым банком - АО "Сенс Банк", - пишет он.

Также, по словам Кипера, растет количество жилых комплексов, которые присоединяются к программе Є-Оселя. За последний месяц их увеличилось с 11 до 18.