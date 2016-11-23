Е.Нищук считает, что ситуация с "генетикой" хорошо проработанная история российских пропагандистов

"Но это действительно хорошо проработанная история определенных хороших российских пропагандистов, которые начали приписывать, что он уже имеет в виду о генетике. Я еще раз повторяю, по неосторожности, возможно, у меня это вылилось в моей речи. Я искренне извиняюсь. Но хочу сказать, что я одновременно искренне болею за развитие украинской культуры, за воссоздание украинских традиций, за возвращение правдивых исторических фактов, чтобы мы именно через культуру объединили страну", - сказал министр.

Е.Нищук подчеркнул, что его никто не может заподозрить в каком-то неуважении или обвинении кого-то.

"Я всегда с большим уважением отношусь к любому народу, к любому языку, к разным вероисповеданиям. Поэтому речь не шла о какой-то неполноценности или, как начали писать ущербности кого-то. У меня абсолютно обратный был месседж", - отметил он.

Как сообщали СМИ, 21 ноября министр культуры Евгений Нищук в эфире одного из телеканалов сказал: "Вторым в сфере безопасности моментом является культура. Потому что она обладает способностью воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике, в Запорожской области, на Донбассе, на том... это же города завезенные. Нет там никакой генетики. Это сознательно завезенные. Черкассы - это знаменитый гетманский шевченковский край, сам город Черкассы наполовину завезенное. Почему? Потому что боялись этого шевченковского духа. И так делали, это была технология Советского союза".