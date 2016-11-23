Е.Нищук считает, что ситуация с "генетикой" хорошо проработанная история российских пропагандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр культуры Евгений Нищук считает, что ситуация, которая возникла вокруг его высказывания относительно "генетики" Донбасса, хорошо проработанная история российских пропагандистов. Об этом министр сказал на брифинге, передает УНН.
"Но это действительно хорошо проработанная история определенных хороших российских пропагандистов, которые начали приписывать, что он уже имеет в виду о генетике. Я еще раз повторяю, по неосторожности, возможно, у меня это вылилось в моей речи. Я искренне извиняюсь. Но хочу сказать, что я одновременно искренне болею за развитие украинской культуры, за воссоздание украинских традиций, за возвращение правдивых исторических фактов, чтобы мы именно через культуру объединили страну", - сказал министр.
Е.Нищук подчеркнул, что его никто не может заподозрить в каком-то неуважении или обвинении кого-то.
"Я всегда с большим уважением отношусь к любому народу, к любому языку, к разным вероисповеданиям. Поэтому речь не шла о какой-то неполноценности или, как начали писать ущербности кого-то. У меня абсолютно обратный был месседж", - отметил он.
Как сообщали СМИ, 21 ноября министр культуры Евгений Нищук в эфире одного из телеканалов сказал: "Вторым в сфере безопасности моментом является культура. Потому что она обладает способностью воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике, в Запорожской области, на Донбассе, на том... это же города завезенные. Нет там никакой генетики. Это сознательно завезенные. Черкассы - это знаменитый гетманский шевченковский край, сам город Черкассы наполовину завезенное. Почему? Потому что боялись этого шевченковского духа. И так делали, это была технология Советского союза".