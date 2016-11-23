Є.Нищук вважає, що ситуація з "генетикою" добре пропрацьована історія російських пропагандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр культури Євген Нищук вважає, що ситуація, яка виникла навколо його висловлювання щодо "генетики" Донбасу, є добре пропрацьованою історією російських попагандистів. Про це міністр сьогодні сказав на брифінгу, передає УНН.
"Але це справді добре пропрацьована історія певних хороших російських пропагандистів, які почали приписувати, що він вже має на увазі про генетику. Я ще раз повторюю, з необережності, можливо, в мене це вилилося в моїй промові. Я щиро вибачаюся. Але хочу сказати, що я водночас щиро вболіваю за розвиток української культури, за відтворення українських традицій, за повернення правдивих історичних фактів, щоб ми саме через культуру об’єднали країну", - сказав міністр.
Є.Нищук наголосив, що його ніхто не може запідозрити у якійсь неповазі або звинуваченням когось.
"Я завжди з великою повагою ставлюся до будь-якого народу, до будь-якої мови, до різних віросповідань. Тому не йшлося про якусь меншовартість або, як почали писати ущербність, когось. У мене абсолютно зворотній був меседж", - зазначив він.
Як повідомляли ЗМІ, 21 листопада міністр культури Євген Нищук в ефірі одного з телеканалів сказав: "Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати і формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику, на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – це славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це була технологія радянського союзу".