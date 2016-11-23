Є.Нищук вважає, що ситуація з "генетикою" добре пропрацьована історія російських пропагандистів

"Але це справді добре пропрацьована історія певних хороших російських пропагандистів, які почали приписувати, що він вже має на увазі про генетику. Я ще раз повторюю, з необережності, можливо, в мене це вилилося в моїй промові. Я щиро вибачаюся. Але хочу сказати, що я водночас щиро вболіваю за розвиток української культури, за відтворення українських традицій, за повернення правдивих історичних фактів, щоб ми саме через культуру об’єднали країну", - сказав міністр.

Є.Нищук наголосив, що його ніхто не може запідозрити у якійсь неповазі або звинуваченням когось.

"Я завжди з великою повагою ставлюся до будь-якого народу, до будь-якої мови, до різних віросповідань. Тому не йшлося про якусь меншовартість або, як почали писати ущербність, когось. У мене абсолютно зворотній був меседж", - зазначив він.

Як повідомляли ЗМІ, 21 листопада міністр культури Євген Нищук в ефірі одного з телеканалів сказав: "Другим безпековим моментом це є культура. Тому що вона має здатність виховувати і формувати суспільство. І ця ситуація, яка склалася на сході й півдні країни, – це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику, на Запоріжжі, на Донбасі, на тому... це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси – це славетний гетьманський шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього Шевченківського духу. І так робили, це була технологія радянського союзу".