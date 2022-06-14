Есть опасность в некоторых районах: Зеленский ответил, можно ли украинцам возвращаться домой

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“Сегодня война еще не закончилась, поэтому существует опасность в некоторых районах, в некоторых регионах нашего государства. Пока я не могу обращаться с просьбой вернуться”, – заявил Президент.

Детали

Зеленский отметил, что возвращение каждого помогает Украине. Но сейчас Украина находится в военном положении, поэтому это выбор каждого украинца.

“У нас свободное государство. Вы должны знать одно: мы на вас рассчитываем. Мы хотим, чтобы вы оставались гражданами Украины”, — подчеркнул Глава Государства.

Позже, журналист передал Президенту вопросы от двух уехавших в Данию украинок о том, мудро ли сейчас возвращаться домой.

«Он (вопрос – ред.) очень сложный, он очень личный. Потому что это – очень большая ответственность. Брать на себя ответственность за жизни этих девушек – не просто», - отметил Зеленский.

Он отметил, что в Днепропетровской области, откуда прибыли украинки, сейчас «нормальная ситуация», хотя и есть единичные прилеты крылатых ракет.

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«Я не могу сказать этим девушкам, что им нужно сегодня вернуться. Это может быть их личное решение. Когда я буду знать, что мы закончили эту войну, тогда, конечно, я обращусь ко всем украинцам, включая тех девушек, и граждан Украины, которые находятся в Дании… тогда я обращусь и скажу: «мы победили, возвращайтесь». А сегодня это должна быть их ответственность», – сказал Глава государства.

Дополнение

По состоянию на 7 июня, в Украину, с начала полномасштабного вторжения россии, вернулись 2,8 млн граждан.

В частности, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не фиксируют очередей на выезд из Украины. Среднесуточный поток остается на уровне 80-85 тысяч человек в обоих направлениях.