Есть опасность в некоторых районах: Зеленский ответил, можно ли украинцам возвращаться домой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вопрос о возвращении украинцев домой, которые находятся за границей – является личным выбором каждого гражданина. В настоящее время сохраняется угроза в некоторых регионах государства, однако Украина рассчитывает на каждого, кто возвращается, поскольку это ускорит ее восстановление. Об этом во время общения с представителями датских СМИ указал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Сегодня война еще не закончилась, поэтому существует опасность в некоторых районах, в некоторых регионах нашего государства. Пока я не могу обращаться с просьбой вернуться”, – заявил Президент.
Детали
Зеленский отметил, что возвращение каждого помогает Украине. Но сейчас Украина находится в военном положении, поэтому это выбор каждого украинца.
“У нас свободное государство. Вы должны знать одно: мы на вас рассчитываем. Мы хотим, чтобы вы оставались гражданами Украины”, — подчеркнул Глава Государства.
Позже, журналист передал Президенту вопросы от двух уехавших в Данию украинок о том, мудро ли сейчас возвращаться домой.
«Он (вопрос – ред.) очень сложный, он очень личный. Потому что это – очень большая ответственность. Брать на себя ответственность за жизни этих девушек – не просто», - отметил Зеленский.
Он отметил, что в Днепропетровской области, откуда прибыли украинки, сейчас «нормальная ситуация», хотя и есть единичные прилеты крылатых ракет.
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«Я не могу сказать этим девушкам, что им нужно сегодня вернуться. Это может быть их личное решение. Когда я буду знать, что мы закончили эту войну, тогда, конечно, я обращусь ко всем украинцам, включая тех девушек, и граждан Украины, которые находятся в Дании… тогда я обращусь и скажу: «мы победили, возвращайтесь». А сегодня это должна быть их ответственность», – сказал Глава государства.
Дополнение
По состоянию на 7 июня, в Украину, с начала полномасштабного вторжения россии, вернулись 2,8 млн граждан.
В частности, в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что не фиксируют очередей на выезд из Украины. Среднесуточный поток остается на уровне 80-85 тысяч человек в обоих направлениях.