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Є небезпека в деяких районах: Зеленський відповів, чи можна українцям вже повертатися додому

Є небезпека в деяких районах: Зеленський відповів, чи можна українцям вже повертатися додому

Київ • УНН

 • 519302 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Питання щодо повернення українців додому, які перебувають за кордоном – є особистим вибором кожного громадянина. Наразі зберігається загроза у деяких регіонах держави, однак Україна розраховує на кожного, хто повертається, оскільки це пришвидшить її відбудову. Про це під час спілкування з представниками данських ЗМІ зазначив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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“Сьогодні війна ще не закінчилася, тому є небезпека в деяких районах, в деяких регіонах нашої держави. Наразі я не можу звертатися з проханням повернутись”, – заявив Президент.

Деталі

Зеленський зазначив, що повернення кожного допомагає Україні. Але наразі Україна перебуває у воєнному стані, тому це вибір кожного українця.

“В нас свободна держава. Ви маєте знати одне: ми на вас розраховуємо. Ми хочемо, щоб ви залишалися громадянами України”, — наголосив Голова Держави.

Пізніше, журналіст передав Президенту запитання від двох українок, які виїхали до Данії, про те, чи мудро зараз повертатись додому.

«Воно (запитання – ред.) дуже скадне, воно дуже особисте. Тому що це – дуже велика відповідальність. Брати на себе відповідальність щодо життя цих дівчат – не просто», - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що на Дніпропетровщині, звідки прибули українки, наразі «нормальна ситуація», хоча і є поодинокі прильоти крилатих ракет.

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«Я не можу сказати цим дівчатам, що їм потрібно сьогодні повернутись. Це може бути їх особисте рішення. Коли я буду знати, що ми закінчили цю війну, тоді, авжеж, я звернусь до всіх українців, включаючи тих дівчат, і громадян України, які знаходятьмся в Данії… тоді я звернусь і скажу: «ми перемогли, повертайтесь». А сьогодні це повинна бути їх відповідальність», - сказав Глава держави.

Доповнення

Станом на 7 червня, в Україну, від початку повномасштабного вторгнення росії, повернулися 2,8 млн громадян.

Зокрема, у Державній прикордонній службі України повідомили, що не фіксують черг на виїзд з України. Середньодобовий потік залишається на рівні 80-85 тисяч осіб в обох напрямках.

Українські Національні Новини

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