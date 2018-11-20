Есть два способа борьбы с “теневыми” фермерами - эксперт

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106452 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113071 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150494 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144988 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136698 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128333 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171513 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 33420 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 31610 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104919 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 19085 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 22250 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135863 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 171513 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180700 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191557 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249016 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 150494 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103854 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108234 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110589 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110002 просмотра
Актуальное
Есть два способа борьбы с “теневыми” фермерами - эксперт

Есть два способа борьбы с “теневыми” фермерами - эксперт

Киев  •  УНН

 • 15680 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Есть два способа борьбы с “теневыми” фермерами: либеральный и шоковая терапия. Об этом заявил генеральный директор “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий, обсуждая проблему нелегалов в украинском АПК, передает УНН

“Есть метод шоковой терапии, который работает при сильной вертикали правового государства. В один день принимаются решения, которые искореняют теневые операции и определенный период осуществляется контроль со 100% наказанием тех, кто дальше продолжает пользоваться этими методами.

Есть метод более либеральный и долгий: проводить активную просветительскую кампанию, позиционировать, объяснять почему „теневые“ операции — это обкрадывания каждого из нас, и фактически постепенно эволюционным методом искоренять такие явления. К сожалению, лишь в нескольких странах был такой уровень общественных норм, когда это действительно работало”, — рассказал Высоцкий.

Общая тенденция такова, что решение проблемы требует “жесткой руки государства”, добавил эксперт.

“В 9 из 10 случаев успешной борьбы с теневыми операциями должна быть сильная рука государства, которая наказывает одинаково всех”, — отметил Высоцкий.

По различным данным, в “тени” находятся от 30 до 45% фермеров, то есть почти половина АПК Украины. Помимо уклонения от уплаты налогов и нелегального трудоустройства, такие фермеры лишают себя права на господдержку, а страну — валютной выручки.

Участники рынка говорят, что большая часть нелегалов — это мелкие фермеры, которые даже не регистрируют аренду земли, на устных договоренностях обрабатывая паи, а урожай сбывая за “наличку”.

“Нужно разделять. Есть крупные агрохолдинги, у которых владельцы или иностранцы, или украинцы — там все четко и структурировано. Если и проскакивает такая реализация, то в очень малом объёме.

В небольших хозяйствах, от 500 до 3 тыс. га, в так называемых официальных сообществах, где нормальные и четкие владельцы, бывшие председатели колхозов, к примеру — у них нет заинтересованности продавать что-то за "наличку“. Сегодня структура его налогообложения таким образом сформирована, что, в принципе, ему нет смысла работать в "серую“, налога на прибыль у него нет и он получает легальные доходы с предприятия.

И есть мелкие фермеры, которые не зарегистрировали право аренды на земельные участки. Это единоличники, которые собирают 10-20 родственников в деревне, не оформляют с ними арендные отношения, а делает им услугу обработки — я ему вспахал, собрал, а он продал. Они себя позиционируют как те, кто выращивают для себя. Но за счет того, что они покупают семена, гербициды „в черную“, а урожай продают за наличные — они могут позволить себе платить тем же родственникам за аренду больше”, — рассказал собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что “кэшевый” урожай в основном идет в порты, а далее начинаются другие схемы, при молчаливом согласии госнадзирателей.

“Купленное за "наличку“ зерно обязательно идет официальным экспортом с Украины. То есть, оно не идет каналами, которые никто не видит. Но дело в другом. Оно идет на предприятия-нерезиденты, которые оформлены либо на лиц с поддельными паспортами, либо не существующих, либо тех, кто укрывается от закона.

И тут первый вопрос к фискалам, как проверяются эти предприятия — их же как-то регистрируют. Более того, их аккредитовывают на таможне. Таким образом, "левое предприятие" успешно проходит три уровня контроля, которые в теории должны были это пресекать.

Но они двигаются дальше. Это предприятие экспортирует "кэшевый" урожай международным компаниям, естественно оставляя валютную выручку заграницей. Они сюда ее не возвращают и не заводят. По итогу нет урожая, нет выручки.

По этой схеме в основном живут переработчики подсолнечника”, — говорит участник рынка.

По некоторым непроверенным данным, один из главных фермерских конвертцентров сосредоточен на рынке “7 километр” под Одессой, но эта информация, кроме как самими участниками рынка, пока никем не подтверждена и изучается редакцией УНН.

Тем временем в парламенте борьбу с нелегалами в АПК считают острой и актуальной. И.о. главы профильного Комитета ВР Александр Бакуменко заявил, что государство и впредь не будет дотировать “теневиков”, и никаких уступок в этом вопросе не предвидится.

Для тех же, кто покинет “серую” зону предусмотрены различные госпрограммы для развития бизнеса, говорят законодатели.

“Все, что должен делать фермер для доступа к этим программам — это не иметь задолженности перед бюджетом, честно платить налоги и легально трудоустраивать работников”, — заявил Бакуменко

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы