Есть два способа борьбы с “теневыми” фермерами - эксперт

“Есть метод шоковой терапии, который работает при сильной вертикали правового государства. В один день принимаются решения, которые искореняют теневые операции и определенный период осуществляется контроль со 100% наказанием тех, кто дальше продолжает пользоваться этими методами.

Есть метод более либеральный и долгий: проводить активную просветительскую кампанию, позиционировать, объяснять почему „теневые“ операции — это обкрадывания каждого из нас, и фактически постепенно эволюционным методом искоренять такие явления. К сожалению, лишь в нескольких странах был такой уровень общественных норм, когда это действительно работало”, — рассказал Высоцкий.

Общая тенденция такова, что решение проблемы требует “жесткой руки государства”, добавил эксперт.

“В 9 из 10 случаев успешной борьбы с теневыми операциями должна быть сильная рука государства, которая наказывает одинаково всех”, — отметил Высоцкий.

По различным данным, в “тени” находятся от 30 до 45% фермеров, то есть почти половина АПК Украины. Помимо уклонения от уплаты налогов и нелегального трудоустройства, такие фермеры лишают себя права на господдержку, а страну — валютной выручки.

Участники рынка говорят, что большая часть нелегалов — это мелкие фермеры, которые даже не регистрируют аренду земли, на устных договоренностях обрабатывая паи, а урожай сбывая за “наличку”.

“Нужно разделять. Есть крупные агрохолдинги, у которых владельцы или иностранцы, или украинцы — там все четко и структурировано. Если и проскакивает такая реализация, то в очень малом объёме.

В небольших хозяйствах, от 500 до 3 тыс. га, в так называемых официальных сообществах, где нормальные и четкие владельцы, бывшие председатели колхозов, к примеру — у них нет заинтересованности продавать что-то за "наличку“. Сегодня структура его налогообложения таким образом сформирована, что, в принципе, ему нет смысла работать в "серую“, налога на прибыль у него нет и он получает легальные доходы с предприятия.

И есть мелкие фермеры, которые не зарегистрировали право аренды на земельные участки. Это единоличники, которые собирают 10-20 родственников в деревне, не оформляют с ними арендные отношения, а делает им услугу обработки — я ему вспахал, собрал, а он продал. Они себя позиционируют как те, кто выращивают для себя. Но за счет того, что они покупают семена, гербициды „в черную“, а урожай продают за наличные — они могут позволить себе платить тем же родственникам за аренду больше”, — рассказал собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что “кэшевый” урожай в основном идет в порты, а далее начинаются другие схемы, при молчаливом согласии госнадзирателей.

“Купленное за "наличку“ зерно обязательно идет официальным экспортом с Украины. То есть, оно не идет каналами, которые никто не видит. Но дело в другом. Оно идет на предприятия-нерезиденты, которые оформлены либо на лиц с поддельными паспортами, либо не существующих, либо тех, кто укрывается от закона.

И тут первый вопрос к фискалам, как проверяются эти предприятия — их же как-то регистрируют. Более того, их аккредитовывают на таможне. Таким образом, "левое предприятие" успешно проходит три уровня контроля, которые в теории должны были это пресекать.

Но они двигаются дальше. Это предприятие экспортирует "кэшевый" урожай международным компаниям, естественно оставляя валютную выручку заграницей. Они сюда ее не возвращают и не заводят. По итогу нет урожая, нет выручки.

По этой схеме в основном живут переработчики подсолнечника”, — говорит участник рынка.

По некоторым непроверенным данным, один из главных фермерских конвертцентров сосредоточен на рынке “7 километр” под Одессой, но эта информация, кроме как самими участниками рынка, пока никем не подтверждена и изучается редакцией УНН.

Тем временем в парламенте борьбу с нелегалами в АПК считают острой и актуальной. И.о. главы профильного Комитета ВР Александр Бакуменко заявил, что государство и впредь не будет дотировать “теневиков”, и никаких уступок в этом вопросе не предвидится.

Для тех же, кто покинет “серую” зону предусмотрены различные госпрограммы для развития бизнеса, говорят законодатели.

“Все, что должен делать фермер для доступа к этим программам — это не иметь задолженности перед бюджетом, честно платить налоги и легально трудоустраивать работников”, — заявил Бакуменко.