Ястремская нанесла поражение теннисистке из топ-3 мирового рейтинга: известные детали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал самого престижного турнира WTA-500 “Dubai Duty Free Tennis Championships”, который проходит на кортах в Дубае (ОАЭ), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго раунда одесситка за 1 час 31 минуту обыграла третью ракетку мира, действующую чемпионку “Ролан Гаррос” Барбору Крейчикову из Чехии, посеянную под вторым номером— 6:3, 7:6 (3).
Ястремская впервые за два года сумела обыграть теннисистку топ-10. Последний раз это ей удалось сделать в 2020 году в Дохе, когда она победила чемпионку “AUS Ореп” Софии Кенинов, которая занимала 5-ю строчку мировой классификации.
Отметим, что одесситка вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 или выше впервые с января 2020 года, когда она дошла до финала в Аделаиде.
Вместо этого Элина Свитолина потерпела поражение от швейцарки Тайхманн — 6:7 (0) и 2:6.
Дополнение
Следующая соперница Ястремской — серебряная призерка Олимпиады — Маркета Вондроушова.