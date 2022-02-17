Ястремська завдала поразки тенісистці із топ-3 світового рейтингу: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу найпрестижнішого турніру WTA-500 “Dubai Duty Free Tennis Championships”, що триває на кортах у Дубаї (ОАЕ), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі другого раунду одеситка за 1 годину 31 хвилину обіграла третю ракетку світу, чинну чемпіонку “Ролан Гаррос” Барбору Крейчикову з Чехії, посіяну під другим номером — 6:3, 7:6 (3).
Ястремська вперше за два роки зуміла обіграти тенісистку топ-10. Востаннє це їй вдалося зробити в 2020 році в Досі, коли вона перемогла чемпіонку “AUS Оpen” Софію Кенін, яка займала 5-й рядок світової класифікації.
Зазначимо, що одеситка вийшла до чвертьфіналу турніру категорії WTA-500 або вище вперше із січня 2020 року, коли вона дійшла до фіналу в Аделаїді.
Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від швейцарки Тайхманн — 6:7 (0) і 2:6.
Доповнення
Наступна суперниця Ястремської — срібна призерка Олімпіади — Маркета Вондроушова.