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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Ястремська завдала поразки тенісистці із топ-3 світового рейтингу: відомі деталі

Ястремська завдала поразки тенісистці із топ-3 світового рейтингу: відомі деталі

Київ • УНН

 • 16414 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу найпрестижнішого турніру WTA-500 “Dubai Duty Free Tennis Championships”, що триває на кортах у Дубаї (ОАЕ), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У матчі другого раунду одеситка за 1 годину 31 хвилину обіграла третю ракетку світу, чинну чемпіонку “Ролан Гаррос” Барбору Крейчикову з Чехії, посіяну під другим номером — 6:3, 7:6 (3).

Ястремська вперше за два роки зуміла обіграти тенісистку топ-10. Востаннє це їй вдалося зробити в 2020 році в Досі, коли вона перемогла чемпіонку “AUS Оpen” Софію Кенін, яка займала 5-й рядок світової класифікації.

Зазначимо, що одеситка вийшла до чвертьфіналу турніру категорії WTA-500 або вище вперше із січня 2020 року, коли вона дійшла до фіналу в Аделаїді.

Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від швейцарки Тайхманн — 6:7 (0) і 2:6.

Доповнення

Наступна суперниця Ястремської — срібна призерка Олімпіади — Маркета Вондроушова.

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