Ярмоленко сможет сыграть против клуба Копоплянки

"Постепенно возвращаются наши игроки после травм, это хорошая новость. Пищек имел некоторые проблемы, но будет работать в общей группе. Также и Андрей Ярмоленко провел неделю без жалоб и мы снова на него рассчитываем в качестве альтернативы на фланге", - сказал Штегер.

Примечательно, что Ярмоленко получил травму еще в конце января и до этого момента пропускал все поединки "Боруссии" и сборной Украины.

Заметим, что 58 побед в истории "рурского дерби" досталось "Шальке", 51 - "Боруссии", еще 42 поединка завершились вничью.

Добавим также, противостояние украинских команд пройдет 15-го апреля в 16:30.

Как сообщал УНН, Ярмоленко провел на скамейке запасных весь прошлый поединок против "Штутгарта".