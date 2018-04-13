Ярмоленко зможе зіграти проти клубу Копоплянки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Головний тренер дортмундської "Борусії" Петер Штегер розраховує на футболіста збірної України Андрія Ярмоленка в майбутньому "рурському дербі" проти "Шальке" за який виступає Євген Коноплянка, інформує УНН з посиланням на сайт "джмелів".
"Поступово повертаються наші гравці після травм, це хороша новина. Піщек мав деякі проблеми, але буде працювати в загальній групі. Також і Андрій Ярмоленко провів тиждень без скарг і ми знову на нього розраховуємо в якості альтернативи на фланзі", - сказав Штегер.
Примітно, що Ярмоленко отримав травму ще наприкінці січня і до цього моменту пропускав усі поєдинки "Борусії" та збірної України.
Зауважимо, що 58 перемог в історії "рурського дербі" дісталося "Шальке", 51 – "Борусії",ще 42 поєдинки завершилися внічию.
Додамо також, протистояння українських команд пройде 15-го квітня о 16:30.
Як повідомляв УНН, Ярмоленко пробув на лаві запасних увесь минулий поєдинок проти "Штутгарта".