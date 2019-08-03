Ярмоленко принял участие в заключительном спарринге перед стартом сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Английский "Вест Хэм" вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко закончил программу контрольных поединков перед официальным стартом сезона, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
На своем стадионе "Молотобойцы" играли с испанским ФК "Атлетик" в рамках Betway Cup.
Основное время игры закончилось вничью - 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались гости - 2:4.
Ярмоленко появился на поле на 65-й минуте и свой пенальти реализовал.
Стоит отметить, что первый официальный поединок в сезоне-2019/2020 "Вест Хэм" проведет 10 августа. В первом туре Английской Премьер-лиги лондонцы примут "Манчестер Сити" Александра Зинченко.