Ярмоленко взяв участь у заключному спарингу перед стартом сезону

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Англійський "Вест Хем" вінгера збірної України Андрія Ярмоленка закінчив програму контрольних поєдинків перед офіційним стартом сезону, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

На своєму стадіоні "Молотобійці" грали з іспанським ФК "Атлетік" у рамках "Betway Cup".

Основний час гри закінчився внічию — 2:2, а в серії пенальті сильнішими виявилися гості — 2:4.
Ярмоленко з’явився на полі на 65-й хвилині й свій пенальті реалізував.

Варто зазначити, що перший офіційний поєдинок у сезоні-2019/2020 "Вест Хем" проведе 10 серпня. У першому турі Англійської Прем’єр-ліги лондонці прийматимуть "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

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