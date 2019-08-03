Ярмоленко взяв участь у заключному спарингу перед стартом сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Англійський "Вест Хем" вінгера збірної України Андрія Ярмоленка закінчив програму контрольних поєдинків перед офіційним стартом сезону, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
На своєму стадіоні "Молотобійці" грали з іспанським ФК "Атлетік" у рамках "Betway Cup".
Основний час гри закінчився внічию — 2:2, а в серії пенальті сильнішими виявилися гості — 2:4.
Ярмоленко з’явився на полі на 65-й хвилині й свій пенальті реалізував.
Варто зазначити, що перший офіційний поєдинок у сезоні-2019/2020 "Вест Хем" проведе 10 серпня. У першому турі Англійської Прем’єр-ліги лондонці прийматимуть "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.