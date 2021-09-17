Ярмоленко принял участие в победе "Вест Хэма" на старте Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Рядом поединков продолжился первый тур групповой стадии Лиги Европы УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Детали
В группе Н английский “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко гостил в Загребе, где встречался с местным “Динамо”. Украинский футболист вошел в игру на 83-й минуте и помог команде одержать победу — 2:0.
В квартете G венгерский “Ференцварош” Александра Зубкова на выезде сражался с немецким “Байером”. Украинский полузащитник провел на поле 86 минут встречи, закончившейся победой хозяев со счетом 2:1.
Дополнение
Среди других результатов отметим поражение римского “Лацио” от “Галатасарая” — 0:1.