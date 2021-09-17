Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Хема" на старті Ліги Європи

Деталі

У групі Н англійський “Вест Хем” Андрія Ярмоленка гостював у Загребі, де зустрічався з місцевим “Динамо”. Український футболіст увійшов у гру на 83-й хвилині й допоміг команді здобути перемогу — 2:0.

У квартеті G угорський “Ференцварош” Олександра Зубкова на виїзді бився з німецьким “Байєром”. Український півзахисник провів на полі 86 хвилин зустрічі, що закінчилася перемогою господарів із рахунком 2:1.

Доповнення

Серед інших результатів відзначимо поразку римського “Лаціо” від “Галатасарая” — 0:1.