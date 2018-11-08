Ярмоленко выразил желание стать тренером в будущем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Футболист “Вест Хэма” и сборной Украины Андрей Ярмоленко заговорил о будущем периоде жизни, который начнется после окончания профессиональной карьеры футболиста, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
“Я не такой уж и старый — всего 29 лет. А в душе мне все 18. Я не знаю, как оно будет в будущем. Могу сказать, что веду свои записи, записывают те тренировки, которые мне нравятся. Это касается всех наставников, с которыми я работал. Просматриваю ролики на „YouTube“. Я готовлюсь к тренерской работе, хочу попробовать себя в этом”, — отметил ведущий украинский футболист.
Как сообщал УНН, Ярмоленко после получения тяжелой травмы ноги пока не готов задумываться о возвращении в “Динамо”.